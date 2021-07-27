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Рылов о золотой медали Олимпиады: «Еще впереди 200»

08:33
Евгений Рылов. Фото Reuters
Евгений Рылов. Фото Reuters
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Российский пловец Евгений Рылов, победивший на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 м на спине, опубликовал пост в Instagram. 24-летний пловец отметил, что впереди еще дистанция вдвое длиннее.

«Золото Олимпиады на 100 метров на спине! Спасибо за поддержку. Еще впереди 200!», — написал Рылов в Instagram.

Напомним, что второе место занял россиянин Климент Колесников. Впервые с 1996 года российские олимпийцы выиграли золото в плавании.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события