Олег Матыцин: «Думаю, на Играх-2024 сборную России по легкой атлетике увидим в полном составе»

Министр спорта Российской Федерации — об Играх в Токио, скандале в художественной гимнастике, допинге и призовых

Ласицкене, Шубенков, Далалоян

— Можете одним словом оценить наше выступление на Олимпиаде в Токио?

— Успешно! Во всех видах программы, где были представлены наши спортсмены, мы показали высокий уровень подготовки, завоевали много медалей. Больше, чем в Рио-2016! Сейчас у нас 128 человек получили награды, из них 35 — золотые медалисты. Федерации, Министерство спорта, ОКР и медико-биологическое агентство проделали огромную работу, хорошо взаимодействовали. Да, в отдельных видах были неудачи. С тренерами и руководителями федераций после их возвращения из Токио проведем детальный анализ. До Игр в Париже всего три года, нужно скорректировать какие-то тренировочные программы и учесть допущенные ошибки.

— Самое яркое олимпийское впечатление Токио?

— За эти дни у нас было много больших побед. И в спортивной гимнастике, и в плавании, и в пулевой стрельбе, и в фехтовании... В женской сабле получился фантастический финал, где встречались Софья Великая и София Позднякова. Очень порадовали синхронистки. Выступили успешно и борцы, особенно отмечу Абдулрашида Садулаева, который стал двукратным олимпийским чемпионом. К сожалению, волейболисты и гандболистки свои финалы проиграли. Но их невероятные победы на предыдущей стадии — соответственно над Бразилией и Норвегией — позволяют гордиться нашими спортсменами.

— Это точно.

— Олимпийская медаль любого достоинства — это великий труд. Хочу поблагодарить всех тренеров и руководителей федераций за прекрасный результат на Играх в Токио. Отдельным бриллиантом в короне наших достижений стала победа Марии Ласицкене в прыжках в высоту. На последнем этапе подготовки у Марии возникли проблемы со здоровьем, в Токио только с третьей попытки преодолела планку на 1,96. Но потом проявила характер, взяла 2,04 и никаких шансов конкуренткам не оставила.

Победа Ласицкене, как и серебро Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом, показывает, что легкая атлетика у нас возрождается. Министерство спорта, ОКР и ВФЛА делают для этого все возможное. Федерация вообще прошла колоссальный путь для восстановления статуса нейтральных спортсменов. Думаю, на Играх-2024 мы увидим нашу команду уже в полном составе. Понятно, без легкой атлетики, где разыгрывается 48 комплектов наград, сложно рассчитывать на лидерство в командном зачете Олимпиады.

— Владас Ласицкас, муж Марии, сообщил, что вы были против ее включения в состав. Цитирую: «Министр спорта Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио».

— Пусть это останется на совести Владаса. Если у него есть какой-то официальный источник, прошу дать ссылку. Либо указать, где и когда министр спорта эти слова произнес.

— Ясно.

— Всегда говорил, что отбор в команду будет осуществляться по объективным критериям. Не более того. Между прочим, окончательное решение о составе принимала ВФЛА, Министерство спорта на это никак не влияло. Тем не менее поздравляю и Владаса, и Марию, и ее тренера Геннадия Габриляна, и всю федерацию. Надеюсь, после успешного выступления Ласицкене и Сидоровой в ИААФ поймут, что без России мировая легкая атлетика развиваться не может.

— Наши спортсмены увозят из Токио 20 золотых медалей. Какая из них самая неожиданная?

— Виталина Бацарашкина, завоевавшая два золота и серебро, меня не удивила — восхитила. То же самое можно сказать про триумф тхэквондистов, которые впервые принесли России золото на Олимпиаде.

— Максиму Храмцову даже перелом руки, полученный в первом бою, не помешал стать олимпийским чемпионом.

— Любая медаль в значительной мере подвиг. А уж в таких обстоятельствах особенно. Мне очень обидно за Сергея Шубенкова, который прошел сложнейший путь за право выступить на Олимпиаде. Повредил ахилл, восстановился, прилетел в Токио. Но на разминке травма вновь дала о себе знать. Пришлось сняться с соревнований. Это трагедия.

— Никто не может понять, как Артур Далалоян через три месяца после разрыва ахилла вернулся на помост, выступил на Олимпиаде и взял золото в командном многоборье. Вы понимаете?

— Тут сошлось воедино все — мастерство врачей, профессионализм тренеров, которые грамотно спланировали подготовку спортсмена к Играм, ну и, конечно, волевые качества самого Артура. Лишний раз убеждаешься — резервы человеческого организма безграничны. Плюс командный дух, энергетика. Мы же видели, как ребята друг друга поддерживали. Это и позволило завоевать золотую медаль.

Гимнастика, плавание, Ромашина

— Главное разочарование Игр?

— Художественная гимнастика — и в индивидуальных соревнованиях, и в командных. Это наша общая драма. Даже не столько разочарование, сколько боль за гимнастику, за негативные эмоции, которые сейчас испытывает все мировое спортивное сообщество. Девочек безумно жаль.

Конечно, мы рассчитывали на золотые медали. Хочу сказать спасибо Ирине Винер, тренерам и гимнасткам за титанический труд. Мы знаем, как руководит командой Ирина Александровна. Девочки для нее словно родные дети. Надо понимать, что именно благодаря отечественной школе художественной гимнастики и лично Винер популярность этого вида спорта в мире значительно выросла. А с ней и конкуренция. Во многих странах, в том числе Израиле и Болгарии, которые опередили нас на Олимпиаде-2020, работают российские тренеры. Ну а Международная федерация гимнастики, надеюсь, проведет детальный анализ случившегося в Токио и все объяснит.

— Алина Кабаева считает, что Дину Аверину просто обокрали. Как вам определение?

— Алина — человек более чем заслуженный, олимпийская чемпионка. Она имеет право на такое мнение. А я не специалист в художественной гимнастике. Мне сложно говорить о технической составляющей и квалификации судей. Безусловно, в данной ситуации к ним есть вопросы. Но от приговора воздержусь.

— Есть понимание, почему слабо выступили дзюдоисты?

— Наверное, были допущены ошибки в подготовке спортсменов. Отсюда и неудачное выступление, лишь три бронзовые медали. На Олимпиадах в Рио и Лондоне у дзюдоистов были совсем другие результаты. Но нельзя принимать скоропалительные решения, в подготовке команды участвовала большая группа людей — тренеры, научные сотрудники, медицинский персонал. Как я уже говорил, мы по каждому виду спорта проведем заседания экспертных советов, все проанализируем, сделаем выводы. Чтобы максимально эффективно подготовиться к Играм в Париже.

— Что скажете о плавании? С одной стороны, пять наград, из них две золотые — впервые за 25 лет! С другой — медалей мы явно недобрали.

— Недобрали по количеству. Но не по качеству. Исторические победы Евгения Рылова, серебро и бронза Климента Колесникова дорогого стоят. Мы понимаем, что к медалеемким видам спорта, особенно циклическим, нужен системный подход. Один из факторов, определяющих успех, — квалификация тренеров. Это направление необходимо усилить. Наладить взаимодействие с вузами, изучить международный опыт. Если требуется — можно пригласить зарубежных специалистов. Но в качестве консультантов, а не главных тренеров. Что касается плавания, то в целом налицо положительная тенденция развития этого вида спорта в России. Имею в виду и инфраструктуру, и массовость, и внимание к сборной.

— Евгений Коротышкин, серебряный призер Олимпийских игр-2012 по плаванию, убежден, что у нас неудачная система отбора: «Мы постоянно наступаем на одни и те же грабли. Проводим чемпионат России в апреле. А нужно — за месяц до Игр. Как давным-давно принято в США и Австралии». Разделяете мысль?

— Подобная точка зрения имеет право на жизнь. Говорит-то человек, обладающий глубокими профессиональными знаниями и огромным опытом. Конечно, сложно вывести спортсмена на пик формы дважды — и к чемпионату России, который необходимо выигрывать, и к Олимпиаде. Правда, календарь сейчас трансформировался, у тех же пловцов очень много стартов, в том числе коммерческих. Поэтому надо отталкиваться и от системы соревнований, и от качественного планирования индивидуальной подготовки каждого спортсмена.

— Значит, переносить отборочный чемпионат России ближе к Олимпиаде пока не намерены?

— Сначала с федерацией плавания проведем тщательный анализ подготовки спортсменов к Играм в Токио. А потом с учетом всех нюансов определим и тренера национальной команды, и сроки проведения отбора.

— Как восприняли сенсационное решение Антона Чупкова завершить карьеру в 24 года?

— Его эмоции объяснимы. Олимпиада — стресс для любого спортсмена. А тут еще и нагрузка выпала колоссальная — как физическая, так и психологическая. Удлиненный олимпийский цикл, закрытый режим подготовки... Но я обязательно встречусь с Антоном. Надеюсь, хватит аргументов, чтобы его переубедить.

— Светлана Ромашина, выиграв в Токио два золота, стала не просто семикратной олимпийской чемпионкой, но и самой титулованной спортсменкой России. В былые времена ей бы орден Ленина дали. А теперь на что может рассчитывать?

— Думаю, на орден Александра Невского. Как минимум. Вообще все победители и призеры Игр будут представлены к государственным наградам.

Трансгендеры, допинг, призовые

— Плавание и другие виды вы смотрели в прямом эфире, просыпаясь среди ночи по будильнику?

— Не раз. Например, в последний день Игр финал в групповых упражнениях по художественной гимнастике начинался в пять утра по московскому времени. Я специально завел будильник, чтобы увидеть прямую трансляцию. Когда же такой возможности не было, выручали повторы.

— Какой вид спорта считаете самым скучным?

— На Играх стараюсь смотреть все. Если в олимпийскую программу включили какую-то дисциплину — она уже заслуживает внимания.

— Даже скейтбординг и софтбол?

— Конечно! Главное — в правилах разобраться.

— Как относитесь к участию трансгендеров в Играх?

— Сдержанно. Надеюсь, для России этот вопрос сегодня неактуален.

— Накануне Олимпиады наши гребцы попались на мельдонии. Вы разобрались, кто виноват?

— Я сразу связался с главным тренером и президентом федерации. Создали рабочую группу, пытаемся выяснить, как в организме наших ребят оказался мельдоний. Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Но случай вопиющий. Просто не верится, что опытные спортсмены могли принимать запрещенный препарат. Думаю, в течение двух месяцев мы завершим проверку и поймем наконец, что же произошло.

— А как вы отнеслись к тому, что тренеры по академической гребле решили не выставлять запасной экипаж, подарив квоту Литве?

— Министерство спорта повлиять на это никак не могло. Решение по формированию состава сборной принимали федерация и ОКР.

— Глава USADA Трэвис Тайгарт постоянно критикует Россию из-за допинга. Нет желания пригласить американца в Москву — показать, что у нас все чисто?

— В последнее время мы для всех открыты. Это касается и Министерства спорта, и федераций, и РУСАДА. Максимально активно работаем по созданию системы противодействия употреблению допинга. За две недели до Олимпиады президент ВАДА Витольд Банька заявил, что эпопея с допингом в России закончилась, страница перевернута. У меня нет сомнений, что дорожная карта для восстановления членства РУСАДА будет выполнена.

— Радостно слышать.

— 20 сентября в Москву приезжает мониторинговая группа Совета Европы. Как раз по вопросам, связанным с шагами по противодействию употребления допинга. Эту группу мы сами же и пригласили. Пускай убедятся, что на сегодняшний день Россия — один из лидеров по созданию честного спорта.

— Раньше за победу на Играх спортсмены получали 100 тысяч евро. Теперь, учитывая падение курса, — в два раза меньше, 4 миллиона рублей. Не пора ли олимпийцам индексировать премии?

— На мой взгляд, в этом нет необходимости. Уровень призовых, который определен государством, вполне достаточен.

— Почему эти призовые полагаются исключительно спортсменам, но не тренерам?

— Тренеры, работающие в национальной команде, ежемесячно получают стипендию.

— Сумма?

— 52 тысячи рублей.

— Скромно.

— Наверное, действительно нужно подумать о том, чтобы больше внимания уделять тренерам, условиям их работы. И тем, кто трудится в сборной, и в спортивных школах.

— Уже известно, какие автомобили получат чемпионы и призеры Игр?

— Это определяет не Министерство спорта или ОКР, а Фонд поддержки олимпийцев.

— Есть уверенность, что в 2024-м у нас будет и гимн, и флаг?

— Сто процентов! Не сомневаюсь, в Париже в честь побед российских спортсменов будет звучать уже не Чайковский, а национальный гимн.