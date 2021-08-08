Судьи в Токио придерживали россиян? Вспоминаем все такие скандалы Олимпиады-2020

После удивительных событий в художественной гимнастике «СЭ» собрал спорные моменты вокруг России и судейства в Токио.

Масштабный скандал в художественной гимнастике, олимпийский турнир в которой завершился для России без золота впервые в XXI веке, снова поставил вопрос о соотношении политики и спорта. У российских спортсменов в Токио было немало проблем с иностранными журналистами и коллегами. Но и судьи несколько раз, по мнению самих россиян, помешали нам выступить лучше. В каких видах и при каких обстоятельствах?

Придержали в боксе

По ходу боксерского турнира двое спортсменов из России критиковали судейство — и это только публично. Имам Хатаев в полуфинале проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру и получил лишь бронзу. После поединка он разразился тирадой:

— С решением судей не согласен. Первый раунд они отдали мне, второй — британцу. Но в третьем раунде я нанес больше ударов, а Уиттакер просто держал и бегал, ничего не делал, — обвинял Имам. Уиттакер в итоге в финале проиграл.

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов подверг критике одного из судей победного боя против новозеландца Дэвида Ньику. Аргентинский рефери отдал все три раунда сопернику.

— Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным, — лютовал россиянин, несмотря на свою победу.

После финала с кубинцем Ла Крусом Муслим снова был недоволен:

— Почему сопернику отдали победу? Это вопрос к судьям. Мне непонятно, почему любят именно его манеру бокса. У него за спиной большие результаты и достижения. Может, поэтому ему отдали третий раунд со счетом 3:2. Считаю, что я был активнее.

Впрочем, памятуя об очень странной победе россиянина Евгения Тищенко в Рио в 2016 году, можно сказать, что подобные случаи в любительском боксе повсеместны.

Великая битва в дзюдо

Россиянка Мадина Таймазова в полуфинале категории до 70 килограммов выстояла около 20 минут в поединке против сверхзаряженной японки Тидзуру Араи, по ходу которого были неоднозначные судейские решения в обе стороны:

— Я не могу судить, но в спорном моменте, мне кажется, оценка была. Она проводила запрещенный прием, ломала мне руку, и я закричала. Но судьи решили ее не наказывать, и я продолжала бороться. Потом все мне сказали, что надо обо всем забыть и надо забрать медаль. Каждый выполняет свою работу, и судьи так посчитали. Пусть это будет на их совести, я выходила бороться до конца. Сказала бы им — Бог вам судья.

Таймазова в итоге стала бронзовым призером, Араи выиграла золото.

Извинения в пляжном волейболе

В 1/8 финала женского турнира по пляжному волейболу российская пара Макрогузова/Холомина вела 12:8 в последнем сете, а при счете 12:10 случился важный момент —судья из Китая после спорной ситуации над сеткой зафиксировала «чужой мяч» у Макрогузовой и отдала очко соперницам-латышкам. Хотя на самом деле счет должен был стать 13:10. Момент стал ключевым в игре.

Как рассказал «СЭ» генеральный менеджер сборной Александр Сенченко, международная федерация FIVB извинилась за эпизод, но шансов на переигровку не было:

— Был разбор спорного эпизода, который произошел в третьей партии. Просто судья свистнул на ошибку в атаке нашим девочкам. Ошибки не было. Указали на это рефери-делегату, который здесь работает. Он ответил, что да, он эту ошибку тоже видел, они разбирали это с судейским корпусом. После этого разбирательства он пригласил меня и главного тренера к себе в офис. Сказал, что судья ошиблась. Принес свои извинения.

По факту они признали, что судья ошиблась, но от этого результат уже никак не поменяется. Комиссия, которая состоится после Олимпиады, уже будет этот эпизод разбирать. Видимо, судье будут сделаны замечания и применены какие-то санкции. Уже не знаем, как будут это контролировать на месте. Но приняли это к сведению. Надеюсь, это даст повод внимательнее относиться к судейству в дальнейшем.

Денис Аблязин и 0 баллов отставания от корейца

Финал в опорном прыжке у спортивных гимнастов закончился ничьей в баллах между корейцем Син Джи Хваном и россиянином Денисом Аблязиным (по 14,783 балла). Первые несколько минут российская делегация недоумевала, почему Аблязина опустили под корейца. Сам Денис тоже не знал причины:

— Почему серебро? Об этом лучше спрашивать у судей. У них свое видение на все это, поэтому серебро. Но я не понял, по какой оценке его вывели на первое место. Тренеры должны знать правила, а моя задача — прыгать. Могла быть золотая, но так случилось. Говорят, что украли золото? Пусть пишут что угодно, но это ничего не изменит, поэтому призываю всех успокоиться, а я не буду произносить вслух то, что думаю.

Скорее, недоумение Аблязина было вызвано недостатком в знании правил. Но легендарная Лидия Иванова (и не она одна) считает, что у россиянина отобрали золото: «Судьи отдали золото корейцу, так как наших боятся, не любят и всячески зажимают». Партнер Аблязина по сборной Никита Нагорный также поддержал в споре соотечественника.

Поддушили в водном поло

Капитан сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева после поражения от американок в полуфинале турнира (11:15) также сетовала на судей. После первой половины счет по удалениям был 14 — 6 в пользу россиянок.

— Разочарование сильное. До слез обидно, но времени плакать нет. Впереди игра за третье место. Судейство? Видимо, настолько нас боятся, что только так могут остановить. Нам бы хотелось, чтобы нас наши тогда поддерживали. Но пока такого нет, — разочарованно сказала Прокофьева.

Политические резоны в художественной гимнастике

Ну и главный скандал — в художественной гимнастике. И в личном многоборье, и в групповых упражнениях судейская бригада, которую возглавляла россиянка Наталья Кузьмина, использовала схожую тактику. Сначала создавала отрыв для своих фаворитов (израильтянки и болгарок), а затем придерживали россиянок ровно настолько, чтобы им не хватило баллов, чтобы настичь лидера.

— Я сразу поняла, что судьи подсчитывают оценки так, чтобы я не выиграла, — рассказывала Дина Аверина. — Это было сразу понятно. Такой случай был на чемпионате Европы, когда я заняла третье место. Я столько лет в спорте, все уже знаю. Спросила у Арины в тот момент, что она думает. Она ответила, что меня не поставят на первое место. Все устали, что мы всегда выигрываем. Я не знаю. Такое было судейство.