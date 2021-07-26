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Олимпиада, прогноз на 27 июля: россияне претендуют на три серебра, а в Токио ждут тайфуна

21:15
Вид олимпийского Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вид олимпийского Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх-2020 будет разыграно 22 комплекта медалей — в спортивной гимнастике, софтболе, гребном слаломе, маунтинбайке, прыжках в воду, конном спорте, фехтовании, дзюдо, стрельбе, серфинге, плавании, тхэквондо, триатлоне и тяжелой атлетике.

К сожалению, после триумфального понедельника шансы россиян на золото не так очевидны, хотя в целом медали, безусловно, будут.

В женской гимнастике фавориты в командном многоборье — американки, россиянки — твердые претендентки на подиум.

В плавании Климент Колесников будет биться за медаль в стометровке на спине, если его не сломают проблемы с плохой формой, которые накрыли почти всех российских пловцов.

Наиболее верные шансы на золото у России в этот день в пулевой стрельбе, где дебютирует командный микст. Хотя совсем не факт, что в этот раз нам повезет.

Российское тхэквондо может ударно завершить отличный турнир усилиями тяжеловеса Владислава Ларина. А вот на нашу сборную по дзюдо больше рассчитывать, видимо, не имеет смысла.

Не являются россияне фаворитами и в женской командной шпаге — медаль здесь будет большой удачей.

Так что, сборная ROC может завершить день вообще без золота. Хотя мы продолжаем верить в успех. Ну и, конечно, и нам, и всем остальным участникам Игр может смешать карты ураган, который уже принес в Токио непогоду.

Большой анонс соревнований Олимпиады во вторник, 27 июля, — на этой странице.

Все события четвертого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события