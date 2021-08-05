Боксер, скандально победивший Роя Джонса, стал изгоем в Корее и думал о суициде. Но он вернулся в спорт

История чемпиона Олимпиады в Сеуле — Пак Си Хуна.

В 1988 году в Сеуле произошел один из самых громких скандалов за всю историю Олимпийских игр. В финале боксерского турнира один из величайших боксеров за всю историю бокса Рой Джонс-младший был нагло ограблен. Ему противостоял корейский боксер Пак Си Хун, которого Джонс разбивал все раунды. Однако во время объявления победителя рефери Альдо Леони поднял руку корейца, а не Роя.

Пак Си Хун был объявлен победителем со счетом 3:2, хотя по статистике (неофициальной) 86 ударов Джонса дошли до цели, тогда как Пак попал всего 32 раза. Более того, Си Хуну отсчитали стоячий нокдаун. Но трое из пяти судей этого будто не увидели.

Джонс — Пак. Статистика точных ударов по раундам:

1-й раунд: 20 — 3

2-й раунд: 39 — 15

3-й раунд: 36 — 14

Джонс — Пак. Судейские записки:

Заур Гваджава (СССР) — 60-56 (Джонс)

Шандор Паджар (Венгрия) — 60-56 (Джонс)

Альберто Дюран (Уругвай) — 59-58 (Пак)

Хиуад Ларби (Марокко) — 59-58 (Пак)

Боб Ди Касуле (Уганда) — 59-59 (Пак)*

*Ничья была невозможно, поэтому Касуле пришлось выбрать победителя. Он указал, что кореец был агрессивным в бою, поэтому олимпийское золото досталось Паку.

С тех пор прошло более 30 лет. Джонс по сей день с грустью вспоминает тот бой. «Мне было всего 19, — сказал Джонса NBS Sports. — Это было жестоко. Даже если сейчас мне вручат ту золотую медаль, это уже будет не то. Она была нужна мне там, когда прозвучал мой гимн, когда я пожертвовал многим и должен был получить вознаграждение за свои усилия. Как бы я ни старался держаться, эта тема — больная для меня. Я никогда не испытывал то, что почувствовал, когда они подняли его руку. Конечно, это не его вина. Он был такой же жертвой обстоятельств. После боя он поднял мою руку, чтобы выразить это. Он все понимал».

TRAVESTY — Roy Jones hides his emotions, after it was somehow announced he lost his gold medal bout vs Park Si-Hun of South Korea (1988). pic.twitter.com/k4NFRa5gJM — THE SQUARED CIRCLE (@KT_BOXING) October 5, 2017

По словам Джонса, даже Альдо Леони не мог поверить в происходящее. «Когда рефери поднял руку Пака, то шепотом сказал мне: «Не могу поверить, что они делают это с тобой», — цитирует Джонса The Daily Beast. — В коридоре после боя я подошел к Паку с переводчиком и спросил его: «Ты выиграл этот бой?» Он покачал головой и сказал: «Нет». В этот момент мне стало легче».

Дюран, Ларби и Касуле, подозревавшиеся в получении взятки, были дисквалифицированы на два года. Джонс стал жертвой закулисных игр. Однако «победивший» его Пак пострадал гораздо больше. Американца поддерживали все, включая корейских болельщиков, а вот золотой призер подвергся унижениям. После турнира национальное телевидение пригласило на интервью 12 золотых медалистов страны. Ведущий задавал вопросы всем, кроме боксера. Все считали, что Пак тоже замешан в подкупе судей, а поскольку он публичное лицо, вся волна критики обрушилась именно на него. Опозоренный боксер после Олимпийских игр ушел из спорта.

He controversially beat Roy Jones Jr. for Olympic gold. He wishes he had silver. https://t.co/MNY92ykmv8 pic.twitter.com/N8Pe0I58io — NBC OlympicTalk (@NBCOlympicTalk) August 11, 2020

«Я часто думаю, что моя жизнь была бы счастливее, если бы я стал вторым, — сказал Пак в интервью AP. — Золотая медаль важна, но разве она не должна приносить радость и славу? Во мне накопилось ожесточенное негодование, которое, вероятно, останется со мной на всю оставшуюся жизнь. Я не хотел, чтобы подняли мою руку, но ее подняли, и из-за этого все стало мрачным».

Жизнь боксера превратилась в ад. Пак впал в депрессию. Как он признался в разговоре с AP, порой его даже посещали мысли о суициде. Из психологической ямы его вытащила жена. Она предложила ему переехать за границу. Экс-боксер загорелся идеей, но потом остыл к ней — и они остались в Корее. Но их младший ребенок, 20-летний Рей, сейчас учится в США. Он серьезно занимается спортом (метание копья) и мечтает выступить на Олимпийских играх 2024 года.

Home fighter Park Si-Hun receives his gold medal following a highly contentious win over the imperious Roy Jones Jnr in the 1988 Seoul Olympic Light Middleweight final . Telford's Richie Woodhall is also pictured claiming bronze. pic.twitter.com/hzJlXSPANY — London Boxing History (@LDNBOXHISTORY) February 6, 2019

При этом Пак не сидел без дела. После Олимпиады он уехал в приморский городок Чинхэгу, что в его родной провинции Кенсан-Намдо. Там Пак устроился в школу, где 13 лет проработал учителем физкультуры. Но в 2001-м Ассоциация бокса Кореи, игнорировавшая Пака долгие годы, обратилась к нему с предложением войти в тренерский штаб национальной сборной по боксу. Именно эта ассоциация подставила его. Именно этот вид спорта смешал его с грязью и заставил буквально скрываться. Но Пак согласился. Как оказалось, он, однажды сломленный, таил в себе желание вернуть боксерскую честь.

Тогда Паку было 36 лет, и он сильно увлекся тренерской работой. Олимпийский чемпион нашел несколько талантливых молодых боксеров и занялся их подготовкой к Олимпиаде. На Олимпийских играх 2008 года в ринг вышел Ли Ок Сон, тренировавшийся под его руководством. За три года до этого Ли стал чемпионом мира в весе до 51 кг. Пак возлагал на него большие надежды, но боксер не смог выйти даже в четвертьфинал, а затем завершил карьеру.

Picture says a thousand words!

Park Si-Hun lifting Roy Jones Jr after being gifted Olympic gold medal in his country pic.twitter.com/DwSGVQgtGZ — Gary William(r) (@_GaryWilliam_) August 25, 2016

В 2016-м Пак покинул сборную, но не оставил тренерскую деятельность. Он продолжил работать с боксерами, которые, по его мнению, имеют олимпийские перспективы. Таких двое: Кан Хен Бин и Хе Бин Ким. Кан принял участие в чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге, но не прошел второй раунд. Сейчас его официальная любительская статистика 2-3 (Boxrec). Что касается Хе, то его статистика — 1-0, но этот единственный поединок состоялся аж весной 2018 года.

«Я ищу необработанный камень, из которого можно было бы отполировать драгоценный, — сказал Пак AP в августе 2020-го. — Я хочу своими руками слепить настоящего олимпийского золотого медалиста, увидеть, как этот боец займет самое высокое место на пьедестале почета. Это восстановит мою честь и позволит мне навсегда уйти из бокса».

По словам Пака, он не жалеет, что не стал профессиональным боксером, однако с небольшой завистью следил за развитием карьеры Джонса. Иногда они созванивались — их последний телефонный разговор состоялся в 2004 году, когда Пак приезжал в США на турнир. А в декабре 2019-го Джонс рассказал Allboxing.ru о том, что кореец поздравил его с юбилеем.

«Он отправил мне поздравление на 50-летие, написав моему другу, — сказал Джонс. — Он сказал, что очень хотел бы отдать медаль мне, но не знает, что в его стране ему могут сделать за это. Он просто боится отдать медаль, опасаясь за свою безопасность. Если бы это зависело от него, то он бы без проблем приехал на мой день рождения и отдал бы эту медаль, потому что знает, что я ее заслужил. И для меня этого было достаточно».

Пак Си Хун в наши дни. Фото Из видео Unbeaten Combat

Золотая медаль Сеула хранится у Пака дома — висит в рамке на стене. Он не помнит, чтобы когда-либо выносил ее оттуда.

Никита Карин