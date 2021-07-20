Звезду баскетбола уничтожают за отказ играть на Олимпиаде. Психологические проблемы оказались плохим оправданием

Одна из самых известных баскетболисток мира Лиз Кэмбидж подпортила себе репутацию, сначала согласившись играть за Австралию в Токио, а потом резко передумав.

Из числа участников Олимпиады в Токио выбыли уже несколько десятков человек — у кого-то проблемы с тестом на коронавирус, у других оказались положительные допинг-пробы, а кто-то просто посчитал Игры не сильно важным турниром. Ко всему этому добавляются травмы спортсменов — нет ни одного человека, у которого не было бы никаких повреждений. Только они не всегда видимы на глаз или могут быть обнаружены приборами — в некоторых случаях речь идет о психологических проблемах. О них в последнее время стали говорить все чаще. Раньше их считали чем-то постыдным.

На днях с соревнований в Токио снялась женского звезда баскетбола Лиз Кэмбидж — как раз из-за таких проблем (во всяком случае, по версии самой спортсменки). Только это еще не все — до этого спортсменка спровоцировала драку в матче австралиек с нигерийками, из-за чего ее хотели выгнать из команды собственные партнеры.

Психологические проблемы со здоровьем в спорте не редкость

«Моя мечта, одна из самых главных, — выиграть Олимпийские игры вместе с «Опалами» (прозвище женской сборной Австралии по баскетболу. — Прим. «СЭ»). Но каждый спортсмен, участвующий в Олимпиаде, должен находиться на пике моральной и физической формы. В данный момент я далека от этого. В прошлом у меня были проблемы с психическим здоровьем, и совсем недавно я переживала из-за олимпийского «пузыря». Без семьи. Без друзей. Без фанатов. Никакой поддержки вне команды. Это очень пугающе для меня. За последний месяц у меня были панические атаки, я не могла спать и есть», — с такими словами в Instagram Лиз снялась с Олимпийских игр.

В этом ничего особо удивительного нет — японская теннисистка Наоми Осака совсем недавно из-за похожей истории пропустила «Ролан Гаррос» и Уимблдон, хотя в Токио все-таки поедет. И поступок Кэмбидж, наверное, логичен — хотя бы потому, что нередки случаи психосоматических проявлений, когда стресс и переживания приводят к физическим недугам. Да и в принципе жить, а тем более подвергаться серьезному прессингу, как на Олимпийских играх, сложно, если ты не вполне здоров психически. Иногда весь день может пройти с одной навязчивой мыслью — не важно, какая она, просто это мешает нормальному течению жизни.

С этой позиции легко понять Лиз, которая не стала рисковать своим здоровьем и подвергать дополнительному стрессу свою команду. Олимпиада в жизни спортсменки уже была — в Лондоне она завоевала бронзу. Конечно, мечтой всех атлетов остается титул олимпийского чемпиона, но здесь уж надо выбирать, что нанесет меньший вред — поездка на Игры или снятие с них.

Проблемы со здоровьем или просто некорректное поведение?

Но все не так просто. Оказывается, Лиз была под угрозой отстранения от турнира и до всей этой истории с психологией. Главная звезда сборной Австралии находится под расследованием из-за обвинений в «нарушении принципа добросовестности и кодекса поведения». Во время товарищеского матча с нигерийками спортсменка спровоцировала драку и потом нарушила карантин, самовольно покинув расположение команды. Ее сокомандницы требовали отстранения Лиз от участия в Олимпийских играх. После снятия баскетболистки с турнира в составе сборной в Токио отправится только 11 человек — дозаявки уже невозможны.

Через несколько дней после инцидента Кэмбидж обратилась к подписчикам с разъяснениями. Она опровергла версию о том, что нарушила карантин и самовольна покинула отель. Единственное, для чего она выходила из здания, — участие в Матче всех звезд WNBA, что было одобрено командой.

— Меня очень раздражают фейковые новости, которые я вижу, которые распространяются в статьях, — отметила Лиз. — Да, обстановка в матче с Нигерией была накаленной. Произошел физический контакт, драка, но я слышу абсолютно неверные слухи от разных людей от Австралии до Америки. Все, что произошло и было сказано, записано на видео. Я знаю, что случилось, и не одобряю ложь и людей, которые постоянно пытаются меня опорочить. Но я была заперта в комнате целую неделю, так что понятно было, что сойду здесь с ума.

И все-таки нужно проводить границу между проблемами со здоровьем и некорректным поведением, хотя при стрессе может происходить разное. Об этом высказался бывший баскетболист сборной Австралии Эндрю Богут в последнем выпуске своего подкаста Rogue Bogues:

— История, связанная с этой ситуацией, отделяет психическое здоровье от плохого поведения. Я не говорю о том, что Лиз использует проблемы в качестве оправдания, но все эти слухи довольно убедительны.

Соведущий Богута Майк Прокопио предположил, что здесь должна была сказать свое слово баскетбольная федерация, настояв на том, чтобы диагноз Кэмбидж поставили специалисты. А потом уже, когда все нормализуется, вернуть ее обратно и разрешить участвовать в матчах.

В 2020 году Лиз вообще не участвовала в соревнованиях, решив поберечь себя в тот пандемийный год. Но сейчас она вернулась к выступлениям и участвовала во всех матчах до инцидента с нигерийками. Представители баскетбольной федерации заявили, что не будут давать никаких комментариев во время расследования, учитывая снятие Кэмбидж с олимпийского турнира. Но скандал в любом случае вышел громким. Австралийцы явно рассчитывали на свою звезду. А в итоге она отказалась играть в последний момент под предлогом, достоверность которого вызывает большие сомнения.