«Они накосячили, а я должна расхлебывать». За что белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Токио в Минск

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую насильно пытаются вывести из Токио в Минск, жестко раскритиковала спортивное начальство за то, что ее поставили на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде без ее ведома.

Эти слова были сказаны накануне, а сегодня к ней пришел тренер и сказал, что участвовать в соревнованиях ей нельзя, а надо срочно ехать в аэропорт и отправляться домой.

«Оказыввется я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид — эстафету 4х400 метров, — сказала Тимановская в Instagram. — Оказывается наше крутое начальство, как обычно решило все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на первую в жизни Олимпиаду. Они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы. Почему мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накочили с девочками, с тестами и пробами. Плевать — с чем угодно. Почему я должна расхлебывать эти проблемы? Какого *** я узнаю это от левых людей? При том, что я пишу начальнику команды, который мне тупо не отвечает. Але, вы вообще о чем? У вас все нормально? Это Олимпийские игры, а не приколы».