Шишкарев назвал необъективными результаты Олимпиады без российских гандболисток

Председатель высшего совета Федерации гандбола России, вице-президент Олимпийского комитета России Сергей Шишкарев заявил, что без женской сборной по гандболу результаты Игр будут необъективными.

«Олимпийские игры, которые пройдут летом в Париже, на этот раз будут не похожи на самих себя. От России и Белоруссии МОК планирует допустить ограниченное количество спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе со специально разработанным гимном и флагом. А о командных видах спорта речь даже не идет. Проецирую эту ситуацию на гандбол и понимаю, что без женской сборной России, являющейся чемпионом и вице-чемпионом двух последних Олимпиад, результаты в принципе не могут считаться объективными. Норвегия, Франция, Дания и другие сильные команды просто получили бонус, так как их основного конкурента устранили с пути неспортивными методами», — передает слова Шишкарева пресс-служба ФГР.

Он добавил, что российская команда претендовала бы во Франции на золотые медали.

«Сейчас в распоряжении тренерского штаба имеется сбалансированный состав, сформированный как из опытных, так и из талантливых молодых игроков. Посмотрите, как играют в европейских клубах Вяхирева, Дмитриева, Маслова, Трусова! И сколько первоклассных мастеров выступает в российском чемпионате», — сказал Шишкарев.

Председатель высшего совета Федерации гандбола России также отметил, что мужская сборная России добилась значительного прогресса.

«Мужчины вполне способны быть в десятке сильнейших сборных мира. Наши спортсмены расстаются с мечтой выступления на Олимпиаде в Париже. Но это не означает, что они разочаруются в гандболе. Мы преодолеем себя, станем еще сильнее и обязательно еще пошумим на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх», — сказал Шишкарев.