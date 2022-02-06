Судья объяснил, что грозит Большунову за попадание палки в бокс Клебо

Лыжный судья Валерий Махт объяснил, что может грозить Александру Большунову за попадание лыжной палки в бокс Йоханнеса Клебо во время смены лыж в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Нарушение на самом деле было. Когда мы смотрели этот эпизод с техническим делегатом, тоже заметили это нарушение. Большунов должен был положить весь свой инвентарь в своем боксе. Когда он начал разбираться с лыжами, палка встала поперек бокса норвежцев, Александр ее поправил, но она попала в бокс Клебо. Большунов мог этого не заметить и думать, что палка все-таки упала в его бокс.



Прецедент был, нарушение было. Норвежцы могут подать протест. Трудно доказать, что Большунов сделал это умышленно. При разборе жюри схема вынесения решений такова: рассматривают, умышленно это сделали или нет. Если Большунов скажет, что не заметил, сделал это в запарке, то трудно доказать, что он специально бросил палку в бокс Клебо. Преимущества Большунов не получил. Самое простое и логичное — санкция может быть в виде устного предупреждения. В худшем случае будет письменное предупреждение. Дисквалификацией, скорее всего, не пахнет. Норвежцы будут портить кровь и пытаться чего-то добиться. Считаю, что протест может быть отклонен на 80 процентов», — приводит «Чемпионат» слова Махта.

Сегодня, 6 февраля Александр Большунов выиграл скиатлон на Олимпиаде в Пекине и завоевал свое первое олимпийское золото в карьере. Клебо финишировал на 40-й строчке с отставанием от россиянина более чем на 9 минут.