Тренер сборной Норвегии: «Я не припомню таких разрывов на дистанции»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум подвел итоги мужского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине.

«У меня нет статистики под рукой, но я не припомню таких разрывов на дистанции. Норвежские лыжники не смогли попасть в тройку лучших. Нужно принять это, как данность.

Теперь остается переключиться и бороться за медали в других гонках. Этот же день нужно поскорее забыть», — приводит слова тренера NRK.

Россиянин Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, более чем на минуту опередив своего соотечественника Дениса Спицова. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен. Лучшим из норвежцев стал Ханс Кристер Холунн, занявший четвертое место. Йоханнес Клебо финишировал 40-м.