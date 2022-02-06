Тренер сборной Норвегии: «Я не припомню таких разрывов на дистанции»
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам подвел итоги мужского скиатлона на Олимпиаде
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум подвел итоги мужского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине.
«У меня нет статистики под рукой, но я не припомню таких разрывов на дистанции. Норвежские лыжники не смогли попасть в тройку лучших. Нужно принять это, как данность.
Теперь остается переключиться и бороться за медали в других гонках. Этот же день нужно поскорее забыть», — приводит слова тренера NRK.
Россиянин Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, более чем на минуту опередив своего соотечественника Дениса Спицова. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен. Лучшим из норвежцев стал Ханс Кристер Холунн, занявший четвертое место. Йоханнес Клебо финишировал 40-м.
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