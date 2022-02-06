Тренер Клебо: «Он разочарован и поэтому так вел себя»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал провал Йоханнеса Клебо в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Я еще не поговорил с ним сам, но он выходил на старт, чтобы побороться за подиум, — цитирует Носсума TV2. — Он, конечно, разочарован тем, что этого не произошло. Однако ему надо подумать, что произойдет через два дня. Ему уже сказали, чтобы он начинал сосредотачиваться на спринте. Он разочарован и, наверное, поэтому так вел себя».

Напомним, что гонку выиграл россиянин Александр Большунов. Клебо стал 40-м, проиграв первому месту 9 минут. После окончания гонки норвежец выругался и отказался от общения с прессой.