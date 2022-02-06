Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на Олимпиаде в Пекине.

Золотая медаль 25-летнего спортсмена стала первой для сборной России на Играх в Китае. Также это золото стало первым в карьере самого Большунова.

Еще один российский лыжник Денис Спицов финишировал на второй строчке в скиатлоне. Благодаря этому сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады, на счету команды 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.