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Сегодня, 11:17

Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Reuters

Лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на Олимпиаде в Пекине.

Золотая медаль 25-летнего спортсмена стала первой для сборной России на Играх в Китае. Также это золото стало первым в карьере самого Большунова.

Еще один российский лыжник Денис Спицов финишировал на второй строчке в скиатлоне. Благодаря этому сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады, на счету команды 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022: Александр Большунов. Олимпиада 2022: Большунов бежит за первым золотом Пекина, Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция 6 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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