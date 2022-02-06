Большунов финишировал первым в скиатлоне с флагом ОКР на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Большунов финишировал первым в скиатлоне с флагом ОКР на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов принес сборной России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен занял первое место в скиатлоне. На финиш Большунов прибыл с флагом ОКР.

Отметим, что в начале гонки Большунов упал, но падение не повлияло на лыжника, и он быстро смог вернуться в группу лидеров.

Второе место занял еще один россиянин, Денис Спицов. На третьей строчке финишировал финн Ийво Нисканен