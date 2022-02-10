Пармакоски прокомментировала свой обгон Непряевой на 0,1 секунды в борьбе за бронзу на Олимпиаде в Пекине

Финская лыжница Криста Пармакоски прокомментировала свою бронзу в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

«Эта медаль для меня очень важна. Мы упорно трудились весь сезон, и этот труд оправдывается тем, что мы попали на подиум. Медали всегда радуют, особенно в таких тяжелых гонках. Я счастлива. Когда я финишировала, то услышала, что Непряева идет по трассе быстрее меня. В Ленцерхайде на Кубке мира она в точно такой же ситуации обогнала меня и я лишилась третьего места, так что я надеялась, что в этот раз все будет наоборот. В конце я сделала все, чтобы вытянуться как можно сильнее на финишной линии. Я отдала все силы на трассе сегодня», — приводит Yle слова Пармакоски.

Пармакоски заняла третье место по итогам гонки, опередив россиянку Наталью Непряеву на 0,1 секунды.

Олимпийским чемпионом стала норвежка Тереза Йохауг, серебряный призер — Кертту Нисканен из Финляндии.