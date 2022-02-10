Большунов стартует последним из сильнейшей группы в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов выйдет на старт гонки на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине под 70-м номером, сообщает официальный сайт Игр.

Всего в гонке примут участие 99 лыжников. Илья Семиков стартует под 60-м номером, Иван Якимушкин — под 66-м, Алексей Червоткин — под 68-м.

Норвежец Йоханнес Клебо уйдет на старт 42-м. Александр Большунов отправится в гонку последним из лыжников, претендующих на медали.

Большунов выиграл золото в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, Клебо стал олимпийским чемпионом в спринте.

Гонка на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 11 февраля. Начало — в 10.00 (мск).