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Сегодня, 14:38

Большунов стартует последним из сильнейшей группы в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Reuters

Российский лыжник Александр Большунов выйдет на старт гонки на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине под 70-м номером, сообщает официальный сайт Игр.

Всего в гонке примут участие 99 лыжников. Илья Семиков стартует под 60-м номером, Иван Якимушкин — под 66-м, Алексей Червоткин — под 68-м.

Норвежец Йоханнес Клебо уйдет на старт 42-м. Александр Большунов отправится в гонку последним из лыжников, претендующих на медали.

Большунов выиграл золото в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, Клебо стал олимпийским чемпионом в спринте.

Гонка на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине состоится завтра, 11 февраля. Начало — в 10.00 (мск).

Источник: https://results.beijing2022.cn/beijing-2022/olympic-games/en/results/cross-country-skiing/results-men-s-15km-classic-fnl-000100-.htm
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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