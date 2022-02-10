Степанова обратилась норвежскому автору статьи про российских лыжников

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост в Instagram в адрес журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта.

«Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что приняла это на свой счет, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это «нечестно»? Несправедливо по отношению к кому, интересно мне? Возможно, вам следует приехать и пробежать трассу вместо меня. Конечно, это очень порадует зрителей NRK. Ой, простите — NRK, кажется, проиграл битву за право показывать Олимпиаду. Вы пытаетесь компенсировать это таким громким заявлением?

На самом деле я написала это пару дней назад, а потом передумала и решила не публиковать. Но потом я заметила, что господин Сальтведт не сдается — и я подумала: почему я молчу, когда кто-то так занят спорами о том, чтобы выгнать мою страну и меня с Олимпиады?" - написала Степанова.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила о бойкоте норвежских СМИ после того, как Сальтведт опубликовал статью о победе Александра Большунова. В этой статье журналист заявил, что российские лыжники «вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона».