Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 08:30

Степанова обратилась норвежскому автору статьи про российских лыжников

Российская лыжница Степанова обратилась к норвежскому журналисту
Сергей Разин
корреспондент

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост в Instagram в адрес журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта.

«Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что приняла это на свой счет, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это «нечестно»? Несправедливо по отношению к кому, интересно мне? Возможно, вам следует приехать и пробежать трассу вместо меня. Конечно, это очень порадует зрителей NRK. Ой, простите — NRK, кажется, проиграл битву за право показывать Олимпиаду. Вы пытаетесь компенсировать это таким громким заявлением?

На самом деле я написала это пару дней назад, а потом передумала и решила не публиковать. Но потом я заметила, что господин Сальтведт не сдается — и я подумала: почему я молчу, когда кто-то так занят спорами о том, чтобы выгнать мою страну и меня с Олимпиады?" - написала Степанова.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила о бойкоте норвежских СМИ после того, как Сальтведт опубликовал статью о победе Александра Большунова. В этой статье журналист заявил, что российские лыжники «вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона».

Олимпиада
Вероника Степанова
1
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Страшный день Камилы Валиевой: все, что известно о допинговом скандале с лучшей фигуристкой России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: американец Чен стал чемпионом в фигурке, Семененко — восьмой. Онлайн-трансляция 10 февраля
Сборная США обогнала Россию по числу золотых медалей на Олимпиаде в Пекине
Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию, Семененко — 8-й, Кондратюк — 15-й
Олимпиада-2022, фигурное катание: итог произвольной программы мужчин в личном турнире
Семененко считает, что справился с прокатами на Олимпиаде в Пекине
Российский сноубордист Донских выступит в 1/8 финала борд-кросса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йохауг назвала основных претенденток на победу в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости