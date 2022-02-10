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Сегодня, 09:39

Сборная России проводила российских лыжниц на гонку классическим стилем на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России проводила российских лыжниц на гонку классическим стилем на 10 км на Олимпиаде в Пекине.

Российскую команду в гонке представят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.

Гонка классическим стилем у женщин на 10 км состоится сегодня, 10 февраля. Начало — в 10.00 (мск).

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Сборная России занимает 9-е место в медальном зачете с 2 золотыми, 3 серебряными и 6 бронзовыми медалями.

Олимпиада: Наталья Непряева. Олимпиада 2022: новая гонка Непряевой и женской команды, Чен взял золото в фигурке. Онлайн-трансляция 10 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
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