Сборная России проводила российских лыжниц на гонку классическим стилем на Олимпиаде в Пекине

Сборная России проводила российских лыжниц на гонку классическим стилем на 10 км на Олимпиаде в Пекине.

Российскую команду в гонке представят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.

Гонка классическим стилем у женщин на 10 км состоится сегодня, 10 февраля. Начало — в 10.00 (мск).

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Сборная России занимает 9-е место в медальном зачете с 2 золотыми, 3 серебряными и 6 бронзовыми медалями.