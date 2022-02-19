Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал сокращение дистанции мужского лыжного масс-старта на Олимпиаде-2022.

«30 километров вместо 50! И это уже не марафон. По факту даже 28 побегут, там страшный ветер, есть участки, где не надо толкаться, а есть, где невозможно идти вперед!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Ранее старт гонки перенесли с 9.00 (мск) на час позже из-за неблагоприятных погодных условий. Также организаторы сократили гонку в целях обезопасить спортсменов. Изначально лыжники должны были пробежать 50 километров, дистанция гонки сокращена до 30 километров.

Сборную России в марафоне представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.