Лыжница Степанова обратилась к хейтерам: «Зоопарк с экзотическими животными»

Российская лыжница Вероника Степанова обратилась к хейтерам после Олимпиады в Пекине.

«Это вам посвящается, яркие представители интернет-фауны: тролли и хейтеры! У себя в микроблогах я вас почти вытравила. Но на различных популярных сайтах, включая этот, вы еще себя чувствуете, как камчатский медведь в заповеднике — уверенными в собственном праве и без опаски.



Мне, видимо, повезло, в реальной жизни мне не встречались люди, которые хейтят. Поэтому смотрю на таких в интернете — как в зоопарк с экзотическими животными хожу. Что заставляет анонимных персонажей день за днем упражняться в потоках грубости и желчи? Особенно когда ты никого сама не ругаешь, не обзываешь и ни на кого не нападаешь?» — цитирует «Чемпионат» Степанову.

На Олимпиаде в Пекине Степанова завоевала золотую медаль в составе сборной России в женской эстафете.