Большунов и Терентьев стали бронзовыми призерами Олимпиады в командном спринте
Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали бронзовыми призерами в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.
Победу в финале одержала сборная Норвегии, за которую выступили Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Вторую строчку заняли финны, которых представили Йони Мяки и Ийво Нисканен.
Ранее Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в женском командном спринте на Играх в Китае.
Сборная России завоевала 11-ю бронзовую награду на Олимпиаде, также на счету команды 4 золотых и 8 бронзовых наград. У Норвегии — 13-е золото на Играх.
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Командный спринт (К)
Финал
1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99
2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — 19.25,45
3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) — 19.27,28
4. Швеция (Вильям Поромо, Оскар Свенссон) — 19.38,05
5. Канада (Антуан Сир, Грэм Ричи) — 19.45,30
6. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 19.48,42
7. Франция (Юго Лапалю, Ришар Жув) — 19.58,37
8. Швейцария (Йонас Бауманн, Йофиан Хедигер) — 20.04,35
9. США (Бен Огден, Джеймс Скунмэйкер) — 20.28,07
10. Австрия (Михаэль Феттингер, Бенджамин Мозер) — 21.15,00