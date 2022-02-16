Большунов и Терентьев стали бронзовыми призерами Олимпиады в командном спринте

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали бронзовыми призерами в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

Победу в финале одержала сборная Норвегии, за которую выступили Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Вторую строчку заняли финны, которых представили Йони Мяки и Ийво Нисканен.

Ранее Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в женском командном спринте на Играх в Китае.

Сборная России завоевала 11-ю бронзовую награду на Олимпиаде, также на счету команды 4 золотых и 8 бронзовых наград. У Норвегии — 13-е золото на Играх.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Командный спринт (К)

Финал

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — 19.25,45

3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) — 19.27,28

4. Швеция (Вильям Поромо, Оскар Свенссон) — 19.38,05

5. Канада (Антуан Сир, Грэм Ричи) — 19.45,30

6. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 19.48,42

7. Франция (Юго Лапалю, Ришар Жув) — 19.58,37

8. Швейцария (Йонас Бауманн, Йофиан Хедигер) — 20.04,35

9. США (Бен Огден, Джеймс Скунмэйкер) — 20.28,07

10. Австрия (Михаэль Феттингер, Бенджамин Мозер) — 21.15,00