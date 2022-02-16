Бородавко высказался том, могли ли российские лыжники выиграть золото в командном спринте

Бородавко заявил, что Терентьев в командном спринте на Олимпиаде показал не лучшую свою форму

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» выступление Юлии Ступак и Натальи Непряевой в женском и мужском командном спринте на Олимпиаде в Пекине.

— На последнем этапе Непряева сделала максимум?

— Было видно, что уже и сил нет. Быстрее она не могла. Наташа показала максимум, который был.

— Насколько у мужчин сегодня получился план?

— В этой компании очень трудно убегать. А тем более в горах. Видно, что накопилась усталость. Не было легкости и свежести в движениях. Нисканен ни разу не лидировал и не показал то, что он делал в классических гонках. Это все было ожидаемо. Спортсмены устают и силы иногда заканчиваются.

— Были предположения, что сегодня был самый реальный шанс выиграть золото в спринте...

— Конечно, мы стремились к этому. Сегодня мы увидели, что Терентьев не в идеальной форме, в которой он был. Не было тех движений. Заключительный этап подготовки у него прошел очень скомкано. Получить бронзовую медаль — дорогого стоит.

Ранее, 16 февраля, российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в женском командном спринте на Олимпиаде в Пекине. Большунов и Терентьев заняли третье место в мужском командном спринте.