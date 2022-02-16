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Сегодня, 13:03

Анфиса Резцова одним словом описала бронзовую медаль в командном спринте

Резцова высказалась о бронзовой медали в женском командном спринте на Олимпиаде в Пекине
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о бронзовой медали в женском командном спринте на Олимпиаде в Пекине.
«Поздравляю! Я очень рада. Чего нам не хватает? Давайте просто порадуемся. У нас медаль. Все выложились. Девочки — молодцы. Бронза — это хорошо!», — сказала Резцова «СЭ».
Ранее, 16 февраля, российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в командном спринте на Олимпиаде в Пекине
Победу в гонке одержала команда Германии, за которую выступили Катарина Хенниг и Виктория Карль. Серебро — у шведок Майи Далквист и Юнны Сундлин.

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Олимпиада
Анфиса Резцова
Наталья Непряева
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