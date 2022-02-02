Никитина осталась недовольна своей первой тренировкой перед Олимпиадой

Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о том, как прошла первая тренировка перед Олимпиадой.

«Тем, что я показала на сегодняшней тренировке, я недовольна. Я ехала и ошибалась. Но понимаю, что если проеду ровно, то все будет хорошо. Изначально мы ожидали, что трасса кардинально изменится по сравнению с тем, что было в октябре. Но сейчас я могу сказать, что все, в принципе, осталось так, как было. Виражи примерно такие же, скорость тоже не упала, только сейчас погода стала холоднее, чем в октябре, поэтому лед стал более твердым. Но ничего критичного нет», — приводит слова Никитой ТАСС.

Зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.