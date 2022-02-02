Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон

Сегодня, 18:15

Скелетонистка Никитина рассказала, чем предпочитает питаться в столовой Олимпийской деревни

Иван Шитик
Корреспондент

Скелетонистка Елена Никитина рассказал, что ей очень нравится Олимпийская деревня, в которую она поселилась во вторник.

«Мне очень нравится эта Олимпийская деревня, она современная, — заявила Никитина ТАСС. — Здесь все компактней, чем было в Сочи восемь лет назад, но это и хорошо. В ней представители всего четырех видов спорта живут, поэтому деревня небольшая».

Сборная России по бобслею и скелетону прилетела в столицу Китая утром 1 февраля. После прохождения тестов на коронавирус в аэропорту спортсмены отправились в Олимпийскую деревню, расположенную неподалеку от санно-бобслейной трассы.

«Есть место для тренировок, еда прекрасная. Что я ем? Пасту, пиццу и гребешки», — добавила спортсменка.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13595043
Олимпиада
Елена Никитина
0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Трусова и Щербакова открыли печенья с пожеланиями от болельщиков перед Олимпиадой в Пекине
Саночник Павличенко — о первой тренировке в Пекине: «У меня даже брюшной пресс заболел после заезда»
У Глейхенгауза все-таки ковид, Валиева каталась с наушником, у сборной России режим секретности
Хоккеистка женской сборной России пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус
Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины
Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никитина осталась недовольна своей первой тренировкой перед Олимпиадой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости