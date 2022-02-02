Скелетонистка Никитина рассказала, чем предпочитает питаться в столовой Олимпийской деревни

Скелетонистка Елена Никитина рассказал, что ей очень нравится Олимпийская деревня, в которую она поселилась во вторник.

«Мне очень нравится эта Олимпийская деревня, она современная, — заявила Никитина ТАСС. — Здесь все компактней, чем было в Сочи восемь лет назад, но это и хорошо. В ней представители всего четырех видов спорта живут, поэтому деревня небольшая».

Сборная России по бобслею и скелетону прилетела в столицу Китая утром 1 февраля. После прохождения тестов на коронавирус в аэропорту спортсмены отправились в Олимпийскую деревню, расположенную неподалеку от санно-бобслейной трассы.

«Есть место для тренировок, еда прекрасная. Что я ем? Пасту, пиццу и гребешки», — добавила спортсменка.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.