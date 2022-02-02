Елена Никитина: «Не было чувства реванша, после того как не дали возможности выступить на Олимпиаде четыре года назад»

Лидер женской сборной России по скелетону Елена Никитина, пропустившая Олимпиаду-2018 в Южной Корее из-за отсутствия приглашения Международным олимпийским комитетом, рассказала о настрое на Игры в Пекине.

«У меня никогда не было чувства реванша, после того как не дали возможности выступить на Олимпиаде четыре года назад, — сказала Никитина ТАСС. — Я старалась отпустить эту ситуацию побыстрее, чтобы не появилось желание возмездия. Мне, самое главное, спокойно кататься, как это было всегда раньше, и делать свое любимое дело. И не стараться ни в коем случае что-то кому-то доказать».

Никитина на Играх-2014 выиграла бронзовую медаль, осенью 2017 года спортсменка была дисквалифицирована за якобы имевшиеся нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В начале 2018 года Никитина была оправдана Спортивным арбитражным судом, однако МОК в итоге принял решение не приглашать ее на Игры в Пхенчхан.