Елистратова наградили бронзовой медалью Олимпиады-2022

Российский Семен Елистратов награжден бронзовой медалью Олимпийских игр в Пекине по итогам соревнования по шорт-треку на дистанции 1500 метров.

Победу одержал кореец Хван Дэ Хон. Елистратов пришел к финишу одновременно с канадцем Стивеном Дюубуа. Все решал фотофиниш, который отдал серебро канадцу.

После финиша россиянин не сдержал эмоций и расплакался, обняв тренера.

Елистратов — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров, чемпион мира 2015 года на дистанции 1500 метров и многократный чемпион Европы.