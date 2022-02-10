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Сегодня, 16:11

Елистратова наградили бронзовой медалью Олимпиады-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Семен Елистратов.
Фото AFP

Российский Семен Елистратов награжден бронзовой медалью Олимпийских игр в Пекине по итогам соревнования по шорт-треку на дистанции 1500 метров.

Победу одержал кореец Хван Дэ Хон. Елистратов пришел к финишу одновременно с канадцем Стивеном Дюубуа. Все решал фотофиниш, который отдал серебро канадцу.

После финиша россиянин не сдержал эмоций и расплакался, обняв тренера.

Елистратов — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров, чемпион мира 2015 года на дистанции 1500 метров и многократный чемпион Европы.

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Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов
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