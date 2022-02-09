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Сегодня, 17:34

Елистратов: «Моя самая главная мотивация в спорте — это маленький мальчик»

Елистратов рассказал об эмоциях после завоевания бронзы в заезде на дистанции 1500 м на Олимпиаде
Сергей Федоров
Корреспондент

Российский шорт-трексист Семен Елистратов поделился эмоциями после завоевания бронзы в заезде на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пекине.

«Моя самая главная мотивация в спорте — это маленький мальчик. И это я сам. Меня никто никогда не заставлял. Я сам сделал свой выбор и несу ответственность за свои поступки и результаты. Я очень рад, что сегодня в очередной раз смог реализовать свою детскую мечту, поднялся на подиум с сильнейшими спортсменами», — рассказал Елистратов.

Финишировав, спортсмен не сдержал эмоций и заплакал.

Победу одержал представитель Кореи. Елистратов пришел к финишу одновременно с канадцем Стивеном Дюубуа. Все решал фотофиниш, который отдал серебро канадцу.

«Мальчик перестал мечтать». Монолог Медведева после поражения в финале Australian Open.

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов
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