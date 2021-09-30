Новый глава мирового хоккея шокировал всех. Он хочет выгнать сборную Китая с домашней Олимпиады

Преемник Рене Фазеля Люк Тардиф начал президентство с резонансного предложения.

После назначения Люка Тардифа президентом ИИХФ первым делом хотелось узнать, какие идеи озвучит новый глава мирового хоккея. До выборов француз оставался самым загадочным кандидатом, толком и не представившим свою программу. В каком направлении пойдет «шайба» в ближайшие годы в случае победы Тардифа, оставалось тайной. Реформатор он или консерватор — загадка.

И уже одним из первых комментариев Люк шокировал общественность. Француз выразил резкую позицию по участию китайской сборной на домашней Олимпиаде-2022. ИИХФ рассмотрит вопрос о снятии команды-хозяйки с Игр. Тардиф аргументировал это тем, что уровень китайского хоккея не соответствует остальным сборным. «Смотреть, как команда проигрывает со счетом 0:15, никому не пойдет на пользу. Ни Китаю, ни хоккею. Решение будет принято до конца октября», — приводит слова президента ИИХФ AFP.

Тардиф предположил, что китайцев может заменить Норвегия. Сборная, которая занимает наивысшую позицию в мировом рейтинге (11-е место) среди тех, кто не прошел квалификацию. Для вынесения вердикта проверочные матчи Китая проконтролируют представители ИИХФ. Только пройдут они в январе, а Тардиф пообещал объявить о решении до ноября. Или же коллеги Люка будут просматривать игры «Куньлуня» в КХЛ — базового клуба китайской сборной?

Тардиф начал президентство с радикальной идеи. Что на контрасте с дружелюбным дипломатом Фазелем выглядит очень резко. Глава мирового хоккея должен выдерживать баланс интересов, тем более перед крупнейшим спортивным событием за последние годы. По факту француз раскритиковал регламент Олимпиады, согласно которому страна-хозяйка — перманентный участник турнира. Это правило ввели не китайцы — так заведено принципами Игр. Разумеется, сами хоккеисты из Поднебесной, занимающие 32-е место в рейтинге ИИХФ, никогда бы не пробились на ОИ. Автоматическое участие — подарок от МОК за проведение Олимпиады.

Разумны ли опасения Тардифа? Китайцы попали в группу смерти с Канадой, США и Германией. Два претендента на золото и серебряный призер ОИ-2018 — серьезный краш-тест для команды, которая с 2019 года не провела ни одного матча. Уровень китайской сборной для многих остается загадкой. Отчасти его можно оценить по выступлению «Куньлуня», где как раз и собран состав на Олимпиаду. Китайцы, натурализовав несколько иностранцев, не замахнутся на проход в четвертьфинал, но и с разгромами 0:15 Тардиф погорячился.

Логики в предложении Люка мало. Заменившая Китай Норвегия — не конкурент Канаде, США или Германии. Итог ее участия в Играх соизмерим с хозяевами с поправкой на меньшую разницу шайб. Согласился бы с президентом ИИХФ только в том случае, если стоял вопрос: Китай или, к примеру, Чехия. Которая по невообразимым причинам осталась бы вне Олимпиады. Тогда уместно рассуждать о конкуренции. Менять Китай на Норвегию, которая закономерно не отобралась на Игры-2022, пропустив туда датчан на квалификации, — аналогично обмену двух быков на двух коров, если хозяева хотят размножить скот.

Освобождение от отбора страны-хозяйки объясняется финансовыми вложениями. Китай не только выделяет деньги на проведение Олимпиады, но и совместно с МОК компенсирует расходы на участие хоккеистов НХЛ. Перспективный, но до конца не освоенный китайский рынок интересен североамериканской стороне как новая ниша для продвижения продукта. В том числе поэтому энхаэловские боссы согласились отправить своих игроков на Олимпиаду. НХЛ видит будущую выгоду в китайском хоккее. ИИХФ, судя по заявлению Тардифа, — нет. Исключение хозяев из участников Игр не добавит авторитета новому президенту на азиатском континенте.

Как правильно заметил в интервью «СЭ» генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов, после Олимпиады интерес к хоккею в Китае непременно возрастет. Как минимум на некоторое время. Задача руководства «Драконов» — использовать этот импульс для развития игры. Сильно удивлюсь, если ИИХФ с подачи нового президента лишит такой возможности Поднебесную.