Репилов: «Чему мне быть довольным? Девятым местом? Кому оно надо?»

Российский саночник Роман Репилов остался недоволен своими результатами на олимпийских Играх в Пекине. Он показал девятый результат.

«Чему мне быть довольным? Девятым местом? Я увидел, что нереально бороться. Сани не выжимали скорость.

Кому оно надо это место? Хочу только сказать болельщикам, которые поддерживали. Блин, весь сезон был очень тяжелым. Но я не буду оправдываться. Я верил до последнего.

Надеюсь, у меня будет еще одна Олимпиада. И она сложится так, как я захочу», — сказал Репилов в интервью после завершения соревнований.