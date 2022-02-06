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Саночник Павличенко: «Весь олимпийский сезон складывался как-то не очень»

Российский саночник Семен Павличенко подвел итоги своего выступления на Олимпиаде в Пекине.
Иван Шитик
Корреспондент

Российский саночник Семен Павличенко подвел итоги своего выступления на Олимпиаде в Пекине. Россиянин не смог побороться за медали и остался на 10-м месте.

«Что сказать... Проблем по сезону было много. Очень не хватало информации по инвентарю: что с ним происходит, как исправить. Никто толком ничего не понимал. Много времени уходило на наладку саней, а на соревнованиях дорог каждый день. Ну, и удачи нам не хватило. Не только здесь. Весь олимпийский сезон складывался как-то не очень...» — цитирует Павличенко пресс-служба ОКР.

На дебютной для себя Олимпиаде 2014 года он был пятым, четыре года спустя в Южной Корее — 14-м.

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Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Семен Павличенко
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