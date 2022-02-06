Немецкий саночник Людвиг выиграл золото Олимпийских игр в Пекине, россиянин Репилов стал девятым

Представитель Германии Йоханнес Людвиг стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пекине. По итогам четырех заездов он показал лучший результат.

Для него это второе золотой Олимпийских игр в карьере. На Играх в Пхенчхане Людвиг стал победителем в эстафете. В заездах одиночников он тогда остался на третьем месте.

Вторым на Играх в Пекине стал представитель Австрии Вольфганг Киндл, третьим — итальянец Доминик Фишналлер.

Лучшим среди россиян стал Роман Репилов. Он занял девятое место. Следом расположился еще один представитель России Семен Павличенко, который показал 10-й результат.

Россиянин Александр Горбацевич остался на 14-м месте.

Санный спорт

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Одиночка

4-й заезд

1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 3.48,735 (57,063 + 57,438 + 57,043 + 57,191)

2. Вольфганг Киндль (Австрия) — 3.48,895 (57,110 + 57,430 + 57,117 + 57,238)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 3.49,686 (57,361 + 57,444 + 57,461 + 57,420)

4. Феликс Лох (Германия) — 3.49,878 (57,383 + 57,500 + 57,510 + 57,485)

5. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 3.50,053 (57,364 + 57,597 + 57,399 + 57,693)

6. Макс Лангенхан (Германия) — 3.50,092 (57,606 + 57,536 + 57,521 + 57,429)

7. Гинтс Берзе (Латвия) — 3.50,173 (57,414 + 57,709 + 57,480 + 57,570)

8. Крис Маздзер (США) — 3.51,377 (57,780 + 58,039 + 57,779 + 57,799)

9. Роман Репилов (Россия) — 3.51,634 (57,594 + 58,679 + 57,714 + 57,647)

10. Семен Павличенко (Россия) — 3.51,649 (57,786 + 58,115 + 57,955 + 57,793)...

14. Александр Горбацевич (Россия) — 3.52,601 (58,139 + 58,339 + 58,080 + 58,043)