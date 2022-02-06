Немецкий саночник Людвиг выиграл золото Олимпийских игр в Пекине, россиянин Репилов стал девятым
Представитель Германии Йоханнес Людвиг стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пекине. По итогам четырех заездов он показал лучший результат.
Для него это второе золотой Олимпийских игр в карьере. На Играх в Пхенчхане Людвиг стал победителем в эстафете. В заездах одиночников он тогда остался на третьем месте.
Вторым на Играх в Пекине стал представитель Австрии Вольфганг Киндл, третьим — итальянец Доминик Фишналлер.
Лучшим среди россиян стал Роман Репилов. Он занял девятое место. Следом расположился еще один представитель России Семен Павличенко, который показал 10-й результат.
Россиянин Александр Горбацевич остался на 14-м месте.
Санный спорт
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Одиночка
4-й заезд
1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 3.48,735 (57,063 + 57,438 + 57,043 + 57,191)
2. Вольфганг Киндль (Австрия) — 3.48,895 (57,110 + 57,430 + 57,117 + 57,238)
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 3.49,686 (57,361 + 57,444 + 57,461 + 57,420)
4. Феликс Лох (Германия) — 3.49,878 (57,383 + 57,500 + 57,510 + 57,485)
5. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 3.50,053 (57,364 + 57,597 + 57,399 + 57,693)
6. Макс Лангенхан (Германия) — 3.50,092 (57,606 + 57,536 + 57,521 + 57,429)
7. Гинтс Берзе (Латвия) — 3.50,173 (57,414 + 57,709 + 57,480 + 57,570)
8. Крис Маздзер (США) — 3.51,377 (57,780 + 58,039 + 57,779 + 57,799)
9. Роман Репилов (Россия) — 3.51,634 (57,594 + 58,679 + 57,714 + 57,647)
10. Семен Павличенко (Россия) — 3.51,649 (57,786 + 58,115 + 57,955 + 57,793)...
14. Александр Горбацевич (Россия) — 3.52,601 (58,139 + 58,339 + 58,080 + 58,043)