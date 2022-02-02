Сборная России не выставила ни одной фигуристки на тренировку перед командным турниром

Российские фигуристки проигнорировали тренировку командного турнира у женщин, которая началась на запасном катке в Пекине, сообщает корреспондент «СЭ».

На тренировку в первой разминке вышла американка Карен Чен и чешка Элишка Бжезинова. Вчера у сборной США проводила тренировку Мэрайя Белл.

Напомним, состав сборной России на олимпийский командник должен стать известен в 5:00 по московскому времени 3 февраля, у женщин дедлайн заканчивается в то же время 5 февраля. На тренировке личного турнира присутствовали все три представительницы России — Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

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