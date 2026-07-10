World Tennis рассмотрит рекомендации МОК относительно российских спортсменов

В World Tennis (бывшая Международная теннисная федерация, ITF) прокомментировали заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу участия россиян в международных турнирах.

7 июля исполком МОК рекомендовал снять все ограничения с российских атлетов и восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).

«Мы приняли к сведению заявление МОК и его рекомендации относительно участия российских спортсменов, которые будут рассмотрены в установленном порядке», — приводит ТАСС заявление пресс-службы World Tennis.

Весной 2022 года Международная федерация тенниса отстранила россиян от участия в командных турнирах и приостановила членство федераций тенниса России. ATP и WTA допустили российских теннисистов к участию в соревнованиях под своими эгидами в нейтральном статусе.