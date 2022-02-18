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Сегодня, 15:45

Трусова рассказала о том, как осталась в одиночестве на улице после произвольной программы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как провела вечер после произвольной программы на Олимпиаде.

— Были слухи, что вы ночью остались на катке. Это правда?

— Допинг я сдала быстро. Вышла на улицу в 0:41, а за минуту до этого уехал автобус. И я час стояла на холоде одна. Волонтеры ходили искали машину. Нашли через час.

Вы все знали" к Тутберидзе — комментировать не буду".

Трусова заняла на Олимпиаде второе место, уступив Анне Щербаковой четыре балла.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
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