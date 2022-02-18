Трусова рассказала о том, как осталась в одиночестве на улице после произвольной программы

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как провела вечер после произвольной программы на Олимпиаде.

— Были слухи, что вы ночью остались на катке. Это правда?

— Допинг я сдала быстро. Вышла на улицу в 0:41, а за минуту до этого уехал автобус. И я час стояла на холоде одна. Волонтеры ходили искали машину. Нашли через час.

Вы все знали" к Тутберидзе — комментировать не буду".

Трусова заняла на Олимпиаде второе место, уступив Анне Щербаковой четыре балла.