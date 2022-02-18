Трусова, Синицина и Кацалапов пришли поддержать российских фигуристов в парном катании на Олимпиаде

Российские фигуристы Александра Трусова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов посетили короткую программу в парном катании на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмены пришли поддержать россиян, которые выступят сегодня. Сборную России представят пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Трусова стала серебряным призером Олимпиады в женском одиночном катании, Синицина и Кацалапов заняли второе место в танцах на льду.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.