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Сегодня, 16:17

Трусова, Синицина и Кацалапов пришли поддержать российских фигуристов в парном катании на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские фигуристы Александра Трусова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов посетили короткую программу в парном катании на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмены пришли поддержать россиян, которые выступят сегодня. Сборную России представят пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Трусова стала серебряным призером Олимпиады в женском одиночном катании, Синицина и Кацалапов заняли второе место в танцах на льду.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022: Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Олимпиада 2022: старт пар в фигурке, полуфиналы в хоккее и последние гонки в биатлоне. Онлайн-трансляция 18 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
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