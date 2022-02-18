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Сегодня, 15:40

В «Самбо-70» отреагировали на слова Баха о Тутберидзе

Лайшев высказался о словах Баха о том, что Камилу Валиеву холодно встретили после выступления
Мария Куцубеева
Корреспондент
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова президента МОК Томаса Баха о том, что российскую фигуристку Камилу Валиеву очень холодно встретили после исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.
«Я хорошо знаю Этери Георгиевну. Она истинный педагог. Не случайно Трусова уходила, но в итоге вернулась обратно. Ни к каждому тренеру обратно вернешься. Прекрасное отношение с Загитовой и Медведевой у Этери Георгиевны. Спортсменки взрослеют, начинают понимать. Было много у меня таких примеров. Сейчас хоккеисты вспоминают Тарасова и Тихонова с добром, а они были очень жесткие, но их любили как родителей. Есть разные отрасли деятельности. Есть, например, спортивная. Она сама по себе конкурентная. Там рано взрослеют дети. Это касается любого вида спорта», — сказал Лайшев «СЭ».
Ранее, 18 февраля, на пресс-конференции в Пекине Томас Бах заявил, что фигуристка Валиева столкнулась с атмосферой холода.
Валиева по итогам двух программ заняла четвертое место.
Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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