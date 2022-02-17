«Саша просто первопроходец, умница». Слуцкая оценила выступление Трусовой с произвольной программой

Слуцкая оценила выступление Трусовой с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Игр-2002 в Солт-Лейк Сити Ирина Слуцкая оценила выступление российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине с произвольной программой.

«Саша просто первопроходец, умница. Мы безумно за нее рады. Четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп... Это что-то за гранью. Умница! Умница!

Все четко, с выездами. Она даже четыре оборота перекрутила...

Она уже вошла в историю. И мы ее от всего сердца поздравляем. Я горжусь Сашей, что она так собралась и выдала такой прокат», — сказала Слуцкая в эфире канала «Россия 1».