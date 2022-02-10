Семененко считает, что справился с прокатами на Олимпиаде в Пекине

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

«Считаю, что с прокатами справился. Короткая вообще хорошо вышла для меня. В произвольной, несмотря на ошибку в начале, получилось докатать программу. Юдзуру Ханю заслуженно получает большие баллы. Сейчас отдохну, подлатаю спину. Если честно, даже не знаю, когда улетаю», — сказал Семененко.

В произвольной программе Семененко набрал 178,37 балла, по сумме двух программ у него 274,13 балла. Россиянин занимает промежуточное пятое место перед выступлениями японцев Шомы Уно и Юмы Кагиямы, а также американца Натана Чена.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.