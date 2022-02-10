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Сегодня, 08:05

Семененко считает, что справился с прокатами на Олимпиаде в Пекине

Сергей Федоров
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Дмитрий Кузнецов
Евгений Семененко.
Фото Reuters

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал свое выступление в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

«Считаю, что с прокатами справился. Короткая вообще хорошо вышла для меня. В произвольной, несмотря на ошибку в начале, получилось докатать программу. Юдзуру Ханю заслуженно получает большие баллы. Сейчас отдохну, подлатаю спину. Если честно, даже не знаю, когда улетаю», — сказал Семененко.

В произвольной программе Семененко набрал 178,37 балла, по сумме двух программ у него 274,13 балла. Россиянин занимает промежуточное пятое место перед выступлениями японцев Шомы Уно и Юмы Кагиямы, а также американца Натана Чена.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Евгений Семененко
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