Мозалев с двумя падениями исполнил произвольную программу на Олимпиаде

Российский фигурист Андрей Мозалев неудачно выступил с произвольной программой в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Он упал с четверного сальхова, затем сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад тройной аксель+двойной тулуп, упал с четверного тулупа, прыгнул тройной аксель, каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов.

Мозалев набрал 156.28 балла (233.33 по сумме).

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине