Кацалапов не стал отвечать на вопрос об участии в следующей Олимпиаде

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал завоевание серебряной медали Олимпиады-2022 в танцах на льду.

«На душе большая радость и счастье. Внутри опустошение и усталость, — отметил Кацалапов. — Расписание было издевательское, но это прекрасный опыт. Мы приехали за победой, выложились на максимум. Но французы выдали лучший результат сезона. Можем их только поздравить.

Командник пошел нам на пользу. Мы уже знали этот лед, он нам помогал на индивидуалке.

Последняя Олимпиада? Посмотрим, еще 4 года. Сейчас надо восстановиться и отдохнуть. На чемпионат мира пока планируем ехать".

Российская пара набрала 220.51 балла за две программы. Золотая медаль у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (226.98), замкнули тройку призеров Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (218.02).