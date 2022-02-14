Авербух — о выступлении танцевальных пар: «Синицина и Кацалапов катались блестяще»

Российский хореограф по фигурному катанию Илья Авербух подвел итоги выступления танцевальных пар на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня судьи оценивали все безупречно. Ребята катались все тоже безупречно, за исключением Степановой и Букина, которые допустили ошибку из-за чего проиграли итальянцам.

Вика и Никита катались блестяще, получили свой лучший результат. Конечно, французы настолько безупречны и являются лидерами этого четырехлетия — их золото абсолютно заслуженно. Сегодня сложилось так, но эмоции только положительные. Поздравляю Вику с Никитой с серебряной наградой", — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряную медаль, набрав 220.51 балла за две программы. Золотая медаль у французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (226.98), замкнули тройку призеров Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (218.02).

Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205.07), Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 14-е (179.82).