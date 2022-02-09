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«Бред! Я отказываюсь верить в это». Бестемьянова — о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ отреагировала на информацию о возможной положительной допинг-пробе у 15-летней Камилы Валиевой.

«Это бред! Полный бред! Я отказываюсь верить в это», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. В составе сборной России выступали Марк Кондратюк, Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
Наталья Бестемьянова
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