Александра Степанова: «Сегодня вечером мы вылетаем из Москвы в Пекин»

Фигуристка Степанова рассказала, что сегодня с партнером Букиным они вылетят в Пекин на Олимпиаду

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин сегодня, 8 февраля, из Москвы вылетят в Пекин на Олимпийские игры.

«Летим под личный турнир, чтобы выступить без акклиматизации. Подготовка к долгожданной Олимпиаде проходила на спортивной базе в Новогорске. Мы с нетерпением ждем нашего рейса и очень хотим поскорее оказаться на Играх», — цитирует Степанову сайт ФФКР.

Степанова и Букин примут участие в соревнованиях в танцах, которые начнутся 12 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Вчера, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию завоевала золото в командных соревнованиях.