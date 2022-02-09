Олимпийская чемпионка Бестемьянова отреагировала на сообщения о сомнительном допинг тесте российского фигуриста на Играх в Пекине

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» высказалась о возможном сомнительном допинг тесте российского фигуриста. Ранее об этом сообщал Insidethegames.

«Я не знаю что сказать по этому поводу, у меня нет комментариев. Нужно смотреть документы, дождаться заявлений Федерации. Зачем поднимать вой и истерику?», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Ранее Insidethegames сообщил, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России.

7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золотую медаль в командном турнире, однако церемонию награждения, которая должна была состояться на следующий день, перенесли.