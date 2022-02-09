«Ну что, приехали? Если подтвердится, то это будет катастрофа». Комментарии болельщиков о допинг-тесте фигуриста сборной России

Болельщики горячо отреагировали на новость о том, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом фигуриста сборной России.

Кто-то считает, что это все происки США для дискредитации России, кто-то видит в этом очередную безалаберность, некоторые призывают до конца разобраться в ситуации, а кто-то уже посыпает голову пеплом. Некоторые же просто шутят.

Комментарии читателей «СЭ»

Стрелец 63: «Олимпиада уже неделю идет, а у пиндосов ни одного золота. Пытаются хоть так отобрать, через ВАДА. Она ж полностью под их контролем...».

фефе: «И что? Медаль отберут? А куда раньше смотрели? Непонятная и очень странная Олимпиада».

Стопинец: «Ну как всегда, даже в любимом виде обосрались. Ничему жизнь не учит, ни спортсменов, ни федерацию».

sven: «Если не дай Бог это правда, то нужно просто отдавать под суд и смортсменов и тренеров и медиков, а если ложь — то подавать в суды за клевету. достало и то, и то».

MrGarikon: «Кто-то из наших мужиков поцеловался в губы с подосланной агентшей».

bear_bull: «В фигурном катании нет допинга! А ты докажи! Тутберидзе просто гениальный тренер!» — орали они...".

Бусте: «а ну теперь понятно почему америкосы выставляли несильнейших, и так их второе место станет первым, будет забавно все это наблюдать».

Михаил Т: «Плющенко подсыпал».

shur: «Ну что, приехали? Если подтвердится, то это будет катастрофа».

Синдром Симоны Байлз: «Если это подтвердится, надо разобраться и сажать всех виновных! Подвели страну, честных спортсменов и миллионы болельщиков!».

Vladmad: «Лично мое скромное мнение, что ничего еще не ясно. Очень странная новость от очень странного ресурса. А если это так, то возникает вопрос: откуда эти блогеры узнали о положительной пробе? Эту информацию могли слить только сотрудники ВАДА. А вот это уже вызывает куда больше вопросов».

Nick_R: «Просто жесть. Я так понял какой-то из тестов до ОИ. Какого хрена молчали, чтобы больней было?».

Black ice: «Я в шоке. Очень хочется в это не верить.Будем надеятся , что проба Б окажется чистой. Если нет, то я даже не знаю, что и думать. Умышленно жрать допинг в ситуации, когда к нашим атлетам более чем пристальное внимание, когда страна под санкциями МОК — верх идиотизма... или предательство».

northstand: «Ну неужто опять треклятый запад козни строит?Или может всё-таки преступная безалаберность нашего спортивного сообщества, начиная от спортсмена и кончая министром спорта?».

адим Вадим: «Там конкретно указали что тест на наркотики, т. е. кто-то курнул».

Напомним, что церемония награждения, которая должна была пройти во вторник, 8 февраля, была перенесена из-за неожиданно возникшей проблемы с допинг-тестом одного из российских фигуристов.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото Игр в Пекине в командном первенстве. За сборную России выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы).