Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал корреспонденту «СЭ» результаты российских фигуристов после мужской короткой программы на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Данный результат — наш уровень на сегодняшний день. Это объективно. Практически идеальный для себя прокат выдал Женя. Наверное, даже если бы Марк Кондратюк откатался чисто, то, может, был бы на одно место выше. Объективно, мы не входим в элиту мужского одиночного катания. Мы могли рассчитывать только на то, что наши соперники будут много ошибаться», — сказал Авербух «СЭ».

По итогам короткой программы, которая прошла 8 февраля, Евгений Семененко занял седьмое место (95,76). Марк Кондратюк на 15-й позиции (86,11). Андрей Мозалев находится на 23-й позиции (77,05).

Лидирует американец Натан Чен (113,97). Второе место у Юмы Кагиямы из Японии (108,12). Замыкает тройку лидеров его соотечественник Шома Уно (105,90).