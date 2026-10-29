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Чемпионат мира по борьбе в Астане: россиянка Амина Танделова выиграла бронзовую медаль 29 октября 2026 года

У России еще одна медаль на ЧМ по борьбе. Танделова вырвала бронзу на последней секунде

Егор Сергеев
корреспондент
Амина Танделова и Нонока Одзаки.
Фото Global Look Press
Ее соперница расплакалась прямо на ковре.

Амина Танделова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Астане. В схватке за третье место в весовой категории до 62 кг 23-летняя россиянка победила нигерийку Эстер Колаволе со счетом 7:3, проведя решающий бросок на последней секунде.

«Очень хотела взять реванш»

Танделова приехала в Астану в статусе одной из претенденток на золотую медаль. Однако путь к финалу ей преградила японка Нонока Одзаки, победившая россиянку в четвертьфинале со счетом 4:1. Благодаря выходу соперницы в решающую встречу Амина получила возможность продолжить борьбу за бронзу. В утешительном раунде она победила представительницу Казахстана Ирину Кузнецову (9:2), после чего встретилась с Колаволе.

Начало медальной схватки сложилось неудачно — Танделова не смогла провести результативную атаку. Судьи наказали ее за пассивность, а затем Колаволе воспользовалась неудачным захватом россиянки и заработала еще два балла. На перерыв спортсменки ушли при счете 3:0 в пользу нигерийки.

Во втором периоде Амина начала отыгрываться — сперва вытолкнула соперницу за пределы ковра, затем получила еще один балл за пассивность Колаволе. Однако при счете 2:3 нигерийка сосредоточилась на обороне и не позволяла россиянке провести бросок. Казалось, что время истекло, но на последней секунде Танделова сумела оторвать соперницу от ковра и выполнить четырехбалльный прием. Тренер Колаволе запросил видеопросмотр, но судьи подтвердили результат. Окончательный счет — 7:3.

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После поражения нигерийка расплакалась прямо на ковре. А Танделова призналась, что считает Колаволе принципиальной соперницей.

«Очень тяжелый соперник — непростая, очень опытная. Я в августе проиграла ей на рейтинговом турнире. Очень обидно было. И я сделала все, чтобы отыграться. Очень хотела взять реванш. Слава богу, что так вышло», — рассказала Танделова «Матч ТВ».

Как оказалось, предыдущая встреча с нигерийкой оставила не только неприятные воспоминания. По словам Амины, соперница нанесла ей болезненный удар головой, после которого потребовалась медицинская помощь.

«Была злость. И сейчас она билась головой! Но я чуть-чуть сама свою голову подставляла. Может, видно, что у меня макушка красная. Она мне в челюсть попала тогда. И два зуба сместились внутрь, один зуб мне вскрывали, у меня мини-операция была. Я хотела отомстить на ковре, выиграв. Я не люблю такие грязные моменты», — добавила россиянка.

Неха Неха и Амина Танделова.
Фото Global Look Press

Четвертая медаль России

В 2025-м Танделова заняла третье место на ЧМ в Загребе, а весной 2026-го завоевала серебро ЧЕ в Тиране. Теперь спортсменка вновь поднялась на пьедестал мирового первенства, хотя и не сумела улучшить прошлогодний результат.

Сборная России благодаря ее успеху довела число наград в Астане до четырех. Ранее борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал серебро в категории до 97 кг, а Сергей Емелин стал бронзовым призером в весе до 63 кг. Первое золото команде принесла Алина Касабиева, которая 28 октября победила молдаванку Ирину Рингачи (6:3) в финале женской борьбы до 65 кг. Девушка прервала неудачную семилетнюю серию — россиянки не побеждали на ЧМ с 2019 года.

Однако сегодняшний день принес сборной и серьезное разочарование. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не сумел выйти в полуфинал вольной борьбы в категории до 97 кг. В четвертьфинале россиянин встретился со своим давним соперником — американцем Кайлом Снайдером. За минуту до окончания поединка Садулаев вел со счетом 4:1, но растерял преимущество. Встреча завершилась вничью — 4:4, а победа по последнему результативному действию досталась представителю США.

Абдулрашид Садулаев.Садулаев снова проиграл Снайдеру. Россиянин вел 4:1, но остался без золота ЧМ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили после поражения шестикратного чемпиона мира предположил, что тому могло не хватить физической готовности.

«Это не поражение — это проигрыш пока в конкретной схватке. Сейчас ему нужно настраиваться и бороться за медаль. Может быть, Абдулрашиду где-то не хватило кондиции, но надо послушать его. Он опытный парень. Сейчас он обязан бороться за медаль», — заявил Мамиашвили РБК.

При этом Садулаев еще может завершить чемпионат мира с наградой. В полуфинале Снайдер победил поляка Збигнева Барановски со счетом 5:0 и вышел в финал, благодаря чему россиянин получил право выступить в утешительном турнире. 30 октября он начнет борьбу за бронзу со встречи против турка Алперена Токгеза.

Возможность завоевать бронзовую медаль сохранил и Абасгаджи Магомедов, выступающий в категории до 65 кг. Россиянин уступил американцу Бо Бассетту в четвертьфинале, упустив преимущество по ходу схватки, но также получил шанс продолжить борьбу в утешительном турнире.

Чемпионат мира в Астане завершится 1 ноября.

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