У России еще одна медаль на ЧМ по борьбе. Танделова вырвала бронзу на последней секунде

Ее соперница расплакалась прямо на ковре.

Амина Танделова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Астане. В схватке за третье место в весовой категории до 62 кг 23-летняя россиянка победила нигерийку Эстер Колаволе со счетом 7:3, проведя решающий бросок на последней секунде.

«Очень хотела взять реванш»

Танделова приехала в Астану в статусе одной из претенденток на золотую медаль. Однако путь к финалу ей преградила японка Нонока Одзаки, победившая россиянку в четвертьфинале со счетом 4:1. Благодаря выходу соперницы в решающую встречу Амина получила возможность продолжить борьбу за бронзу. В утешительном раунде она победила представительницу Казахстана Ирину Кузнецову (9:2), после чего встретилась с Колаволе.

Начало медальной схватки сложилось неудачно — Танделова не смогла провести результативную атаку. Судьи наказали ее за пассивность, а затем Колаволе воспользовалась неудачным захватом россиянки и заработала еще два балла. На перерыв спортсменки ушли при счете 3:0 в пользу нигерийки.

Во втором периоде Амина начала отыгрываться — сперва вытолкнула соперницу за пределы ковра, затем получила еще один балл за пассивность Колаволе. Однако при счете 2:3 нигерийка сосредоточилась на обороне и не позволяла россиянке провести бросок. Казалось, что время истекло, но на последней секунде Танделова сумела оторвать соперницу от ковра и выполнить четырехбалльный прием. Тренер Колаволе запросил видеопросмотр, но судьи подтвердили результат. Окончательный счет — 7:3.

После поражения нигерийка расплакалась прямо на ковре. А Танделова призналась, что считает Колаволе принципиальной соперницей.

«Очень тяжелый соперник — непростая, очень опытная. Я в августе проиграла ей на рейтинговом турнире. Очень обидно было. И я сделала все, чтобы отыграться. Очень хотела взять реванш. Слава богу, что так вышло», — рассказала Танделова «Матч ТВ».

Как оказалось, предыдущая встреча с нигерийкой оставила не только неприятные воспоминания. По словам Амины, соперница нанесла ей болезненный удар головой, после которого потребовалась медицинская помощь.

«Была злость. И сейчас она билась головой! Но я чуть-чуть сама свою голову подставляла. Может, видно, что у меня макушка красная. Она мне в челюсть попала тогда. И два зуба сместились внутрь, один зуб мне вскрывали, у меня мини-операция была. Я хотела отомстить на ковре, выиграв. Я не люблю такие грязные моменты», — добавила россиянка.

Неха Неха и Амина Танделова. Фото Global Look Press

Четвертая медаль России

В 2025-м Танделова заняла третье место на ЧМ в Загребе, а весной 2026-го завоевала серебро ЧЕ в Тиране. Теперь спортсменка вновь поднялась на пьедестал мирового первенства, хотя и не сумела улучшить прошлогодний результат.

Сборная России благодаря ее успеху довела число наград в Астане до четырех. Ранее борец греко-римского стиля Артур Саргсян завоевал серебро в категории до 97 кг, а Сергей Емелин стал бронзовым призером в весе до 63 кг. Первое золото команде принесла Алина Касабиева, которая 28 октября победила молдаванку Ирину Рингачи (6:3) в финале женской борьбы до 65 кг. Девушка прервала неудачную семилетнюю серию — россиянки не побеждали на ЧМ с 2019 года.

Однако сегодняшний день принес сборной и серьезное разочарование. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не сумел выйти в полуфинал вольной борьбы в категории до 97 кг. В четвертьфинале россиянин встретился со своим давним соперником — американцем Кайлом Снайдером. За минуту до окончания поединка Садулаев вел со счетом 4:1, но растерял преимущество. Встреча завершилась вничью — 4:4, а победа по последнему результативному действию досталась представителю США.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили после поражения шестикратного чемпиона мира предположил, что тому могло не хватить физической готовности.

«Это не поражение — это проигрыш пока в конкретной схватке. Сейчас ему нужно настраиваться и бороться за медаль. Может быть, Абдулрашиду где-то не хватило кондиции, но надо послушать его. Он опытный парень. Сейчас он обязан бороться за медаль», — заявил Мамиашвили РБК.

При этом Садулаев еще может завершить чемпионат мира с наградой. В полуфинале Снайдер победил поляка Збигнева Барановски со счетом 5:0 и вышел в финал, благодаря чему россиянин получил право выступить в утешительном турнире. 30 октября он начнет борьбу за бронзу со встречи против турка Алперена Токгеза.

Возможность завоевать бронзовую медаль сохранил и Абасгаджи Магомедов, выступающий в категории до 65 кг. Россиянин уступил американцу Бо Бассетту в четвертьфинале, упустив преимущество по ходу схватки, но также получил шанс продолжить борьбу в утешительном турнире.

Чемпионат мира в Астане завершится 1 ноября.