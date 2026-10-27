Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба

Россиянка Касабиева победила украинку Винник в полуфинале ЧМ по борьбе

Россиянка Алина Касабиева в полуфинале чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 65 кг победила украинку Соломию Винник.

В финале турнира в Астане 28 октября 24-летняя Касабиева встретится с представительницей Молдавии Ириной Рингачи.

Касабиева серебряный призер чемпионата мира 2025 года в Загребе и серебряный призер чемпионата Европы 2026 года в Тиране.

Российские спортсмены выступают на ЧМ-2026 без каких-либо ограничений.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
С Захаряном и Пиняевым, но без Глушенкова. Назван расширенный состав сборной на ноябрьский сбор
Глушенкова не заводят матчи за сборную России? Почему Карпин вычеркнул лучшего бомбардира РПЛ
Карпин недоволен дисциплиной Глушенкова, Максим сам больше не хочет играть. Почему не вызвали в сборную лучшего бомбардира РПЛ
Популярное видео
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Смирнову сняли с чемпионата мира по борьбе из-за травмы глаза

Емелин стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе
Новости
RSS RSS
Все новости