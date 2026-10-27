Россиянка Касабиева победила украинку Винник в полуфинале ЧМ по борьбе

Россиянка Алина Касабиева в полуфинале чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 65 кг победила украинку Соломию Винник.

В финале турнира в Астане 28 октября 24-летняя Касабиева встретится с представительницей Молдавии Ириной Рингачи.

Касабиева — серебряный призер чемпионата мира 2025 года в Загребе и серебряный призер чемпионата Европы 2026 года в Тиране.

Российские спортсмены выступают на ЧМ-2026 без каких-либо ограничений.

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