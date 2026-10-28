Путин отметил выдержку и твердый характер победившей на чемпионате мира Касабиевой

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе.

Турнир проходит в Астане. 24-летняя Касабиева в схватке за золото в весовой категории до 65 кг победила представительницу Молдавии Ирину Рингачи.

«Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. Выдержка, твердый характер, настрой на победный результат помогли вам превзойти сильных и опытных соперниц, вписать яркую страницу в летопись отечественного спорта высших достижений», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ пожелал Касабиевой новых успехов, удачи и всего самого доброго.

Для россиянок это первое золото за семь лет на чемпионатах мира по борьбе. Последний раз, в 2019 году, на мировом первенстве побеждали Инна Тражукова и Наталья Воробьева.

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