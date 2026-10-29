Мамиашвили о победе Касабиевой: «Она смогла перетерпеть и проявить характер»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» победу россиянки Алины Касабиевой на чемпионате мира, который проходит в Астане. В схватке за золото в весовой категории до 65 кг она одолела Ирину Рингачи из Молдавии. Для сборной России это первое золото турнира.

«Рад и поздравляю ее тренеров. Алина проявила в первую очередь характер. Она попала в сложнейшую ситуацию во время схватки. Алина достаточно активно боролась, но судьи посчитали это недостаточным. Она прошла японку, китаянку, достойнейшую соперницу из Молдовы — конкуренция была высокая. Но она смогла перетерпеть и проявить характер. Терпение, изнурительный труд и вера в то, что ты делаешь, — это слагаемые победы», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Последний раз из россиянок на чемпионатах мира побеждали Инна Тражукова и Наталья Воробьева — в 2019 году в Нур-Султане. Ранее на турнире в Астане российские борцы завоевали серебряную и бронзовую медали.

Чемпионат мира завершится 1 ноября.

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